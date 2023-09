Presidentes do Palmeiras foram de amigos a rivais para colocar time no topo

Trazida ao clube por Nobre e chancelada por Mustafá, Leila é hoje rompida com ambos. Já com Belluzzo a dirigente mantém relação protocolar, uma vez que o grupo político do ex-presidente faz parte da gestão dela.

Leila faz uma administração corajosa e surpreendente. Comanda o caixa com mão de ferro - o que incomoda a torcida-, mas investe alto no que considera prioritário, como o altíssimo salário de Abel Ferreira, com quem renovou contrato até 2024 e já busca extensão para 2027, e a manutenção de peças-chave do elenco.

Atualmente, comanda as tratativas palmeirenses na formação de uma liga nacional de clubes e comprou briga definitiva com a WTorre pelo atraso nos repasses de recursos previstos em contrato.

