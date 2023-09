Reunião no Flamengo termina em confusão e sessão suspensa após votação

Emenda por mandato de 4 anos é rejeitada

Na votação anterior, o Conselho Deliberativo do Flamengo reprovou por unanimidade a emenda ao estatuto que passaria o mandato presidencial de três para quatro anos. Esta decisão segue mantida e não sofrerá alterações.

O presidente Rodolfo Landim ressaltou ao microfone não ter ligação com as emendas propostas.

O dirigente também afastou a possibilidade de ficar mais tempo no comando do clube. Seu mandato vai até o fim de 2024.

"Não tenho o menor interesse de ficar um dia a mais do que o que me foi estabelecido, e isso não significa que eu não vá ficar ajudando o Flamengo enquanto tiver saúde"

Rodolfo Landim, durante reunião do Conselho Deliberativo do Fla

Inicialmente, a emenda valeria a partir de 2025, mas existia um temor que, caso aprovada, um movimento a favor da permanência de Landim pudesse fazer ele valer imediatamente.