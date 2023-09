Presidente do Inter: 'Nos tiraram um Brasileiro na mão grande'

"Quando a gente decidiu conversar com Coudet, fomos para a Argentina, passamos um dia e meio trabalhando em cima do elenco, a questão contratual foi em 10 minutos, a gente foi com o Departamento de Futebol, com todas as ferramentas que a gente tinha, o Coudet é um estudioso, conhecia o elenco, fomos passando um por um do elenco, avaliando os jogadores para ele dizer se encaixa ou não encaixa. Nós fomos muito claros de possíveis contratações e saídas, o Coudet é um cara que é muito bom de trabalhar quando você é claro com ele, desde o início ele foi taxativo que o grupo é bom, de qualidade, e que ele conseguiria adaptar seu modelo de jogo a esses jogadores. Isso vem acontecendo, os jogadores estão crescendo, se adaptando a novas funções, Alan Patrick está jogando um pouco diferente, o Vanderson está jogando muito diferente".

Jogadores sul-americanos no elenco

"Essa questão dos jogadores sul-americanos tem uma história bacana no Inter, com exemplos que deram certo na adaptação, temos equatoriano, chileno, mas também uma relação muito forte com Uruguai e Argentina, pelo clima, os costumes, a cultura, a proximidade. Eles chegam em 1h e pouco em casa quanto tem folga, essa adaptação ajuda muito, sem contar a grandeza do clube."

A contratação de Enner Valencia

É um jogador que antes da Copa a gente já tinha feito uma sondagem, ele tava vivendo grande momento na Europa, é um goleador. Voltamos a insistir em janeiro, ele não tinha tido ainda um acerto com seu clube e isso abriu uma brecha para apresentar um projeto pra ele. O Internacional acaba um campeonato difícil em segundo lugar, mantém o elenco, a comissão, e uma perspectiva em 2023 muito positiva. Você trabalhar sempre no limite de buscar inovações, coisas diferentes, isso faz com que a desvantagem competitiva da falta de receita nos coloque em equilíbrio pela inovação. O 'não' você já tem, para construir o 'sim' você precisa abordar, sondar, e o Enner e o agente dele foram sempre receptivos. A gente conseguiu fazer um trabalho importante."

'Rochet vai fazer história no Inter'