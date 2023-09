Pontaria x eficácia: Endrick e Flaco se destacam na briga por vaga de Dudu

Endrick em ação pelo Palmeiras durante partida contra o Corinthians pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Segundo o perfil do Twitter DataFutebol, Endrick tem a melhor taxa de conversão de gols entre todos os jogadores do Brasileirão com 31% (4/13). Isso significa que o camisa 9 precisou finalizar apenas treze vezes para marcar os quatros gols que tem no campeonato.

Flaco López e Rony, os concorrentes diretos de Endrick na posição, têm 15% e 13% de taxa de conversão, respectivamente.

Endrick não foi escalado como titular desde a lesão de Dudu, mas deixou boa impressão quando saiu do banco de reservas no jogo de volta contra o Deportivo Pereira, pelas quartas de final da Copa Libertadores, e contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão.

Flaco López é quem menos precisa de jogos para marcar no Palmeiras