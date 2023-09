PM diz que torcedores do Fla tentaram invadir Kléber Andrade: 'Baderneiros'

Confira a nota oficial da PM do Espírito Santo

"Na noite de ontem, por volta das 23h40, torcedores sem ingresso e integrantes de organizadas iniciaram uma confusão, na tentativa de invadir o estádio Kléber Andrade, perto do final da partida entre Flamengo e Athlético-PR. Militares da Força Tática foram enfrentados pelos baderneiros e precisam utilizar munição não letal (spray de pimenta e elastômero), para conter os indivíduos, dentro do protocolo de segurança estabelecido antes do jogo. Algumas grades e cancelas foram danificadas, mas a situação foi dispersada, sem gravidade".

