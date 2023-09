Pedrinho quer concorrer à presidência do Vasco com Felipe e Edmundo

Após anunciar sua saída da TV Globo, Pedrinho mantém conversas com um grupo político do Vasco para se candidatar à presidência do clube em uma chapa formada com seus antigos companheiros e ídolos Felipe e Edmundo.

O que aconteceu

Pedrinho anunciou seu desligamento da TV Globo na tarde de hoje (14) após participar do programa "Seleção Sportv". Ele atuava como comentarista.