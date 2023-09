Gabigol vira para-raio de Sampaoli e Fla tenta conter crise antes de final

O Flamengo teve uma atuação abaixo da crítica após a parada da Data Fifa. Depois de uma vitória no clássico contra o Botafogo e dez dias de pausa, a expectativa era que a equipe engrenasse antes do confronto valendo título. No entanto, o que se viu em Cariacica foi diferente.

Classificação e jogos Brasileirão

Copa do Brasil

O técnico argentino improvisou, o time se desmanchou e a estratégia foi por água abaixo. Sem o lesionado Arrascaeta, o convocado Erick Pulgar e os suspensos Bruno Henrique e Ayrton Lucas, Sampaoli montou uma escalação que teve Thiago Maia na lateral esquerda e David Luiz como volante.

Não tínhamos muitas alternativas. O plano tinha referência ao mesmo plano do jogo contra o Botafogo, mas com nomes diferentes

Sampaoli

O Rubro-Negro foi neutralizado pelo Athletico e desmoronou após a expulsão de Gabigol. O 3 a 0 no placar final foi um baque para o moral do time que praticamente aposta todas as suas últimas fichas por uma taça na temporada na decisão da Copa do Brasil.

É difícil falar isso ou aquilo. Se eu soubesse, não faríamos de novo, seria tudo mais fácil. Falamos isso antes do jogo, são variáveis que acontecem. Talvez se tivéssemos saído vencendo por 1 a 0, teria sido diferente. O que temos de fazer é descansar para domingo. Claro que é muito ruim ir derrotado, mas creio que toda a equipe e a torcida se unirão com o pensamento positivo, vamos para o Maracanã com energia boa para sermos campeões", afirmou o atacante.