Fortaleza x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

As equipes estão separadas por seis pontos na tabela. O Alvinegro paulista busca se distanciar da zona de rebaixamento, com 26 pontos, enquanto o Leão do Pici briga pelo G6, com 32.

Classificação e jogos Brasileirão

O duelo será uma prévia da semifinal da Copa Sul-Americana. Os dois times darão início à disputa por uma vaga na final do torneio continental no dia 26 — a ida será na Neo Química Arena.

Luxemburgo não revelou a lista de relacionados para a partida, mas deve ter novidades. Fagner e Renato Augusto avançaram na recuperação durante a Data Fifa e podem estar à disposição, enquanto Gabriel Moscardo, que retornou da seleção sub-23, e o uruguaio Bruno Méndez devem começar jogando. Já o paraguaio Matías Rojas deve ser poupado, e Maycon está suspenso.

Fortaleza x Corinthians -- 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 14 de setembro de 2023, às 19h

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga , Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda