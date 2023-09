Flamengo mira meta de premiação com Copa do Brasil após ano de fracassos

Mundial

No Mundial de Clubes, a decepcionante campanha com o terceiro lugar rendeu US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época) ao clube. Caso ficasse com o título, o Rubro-Negro, além da premiação de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões), ainda receberia mais uma bonificação de R$ 25,5 milhões da Conmebol. O vice ficou com US$ 4 milhões (R$ 20 milhões).

Recopa Sul-Americana

Na derrota para o Independiente del Valle, o Flamengo ficou com US$ 900 mil (pouco mais de R$ 4,6 milhões na época) pelo vice-campeonato. O campeão ficou com US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões na época).

Libertadores

Fla chegou ao valor de US$ 5,15 milhões acumulados em premiações na Libertadores pela fase de grupos, o que equivale a cerca de R$ 26 milhões. A Conmebol premia em US$ 1,25 milhão (R$ 6 milhões) as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. Pela participação na fase de grupos, o Fla levou US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) e mais US$ 900 mil (R$ 4,3 milhões) pelas três vitórias na chave (US$ 300 mil em cada).