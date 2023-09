Filipe Luís é vetado pelo Fla de 1º jogo da final; veja situação dos outros

O lateral esquerdo Filipe Luís está vetado pelo Flamengo do jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (17), contra o São Paulo, no Maracanã. Veja abaixo a situação dos outros lesionados.

O que aconteceu

Filipe Luís está com uma lesão muscular na coxa direita ocorrida na última terça-feira (12). Ele já foi desfalque na derrota de ontem (13), por 3 a 0 para o Athletico-PR, em Cariacica (ES), e está sendo preparado para retornar no jogo de volta da final da Copa do Brasil, no dia 24 de setembro.