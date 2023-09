Ex-Grêmio e São Paulo tem tumor no cérebro e retorno ao futebol é incerto

O jogador esteve em avaliação e tratamento e deve receber alta até sexta-feira.

Ele está afastado de suas atividades como atleta desde o início do mês passado, quando reclamou de dores na cabeça e formigamento após cabecear uma bola.

Na ocasião, foram realizados exames e detectado um tumor no cérebro. Desde então, ele passa por tratamento e há chance de necessidade de cirurgia.

Partiu do jogador a solicitação para que detalhes não fossem informados anteriormente.

Por se tratar de um caso pré-existente, a Ponte Preta não teria responsabilidade legal sobre custos do tratamento, no entanto o clube se colocou à disposição de ajudar o atleta no que for necessário.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola, e confirmada pelo UOL.