'Eu sou doido?': Luxa defende escolhas e discute posição do Corinthians

Volta de Pedro: "Mereceu voltar ao time, tem se empenhado bastante. Mereceu voltar a ter uma oportunidade. Tem que mostrar no treino que merece".

Sem chamar jogadores da base: "Os juniores estão jogando jogo decisivo. Se não trouxe é porque sou maluco? Ia relacionar o Bahia, o Ryan... Já tirei tanto jogador do Danilo que daqui a pouco ele vai me dar porrada... Era jogo importante, deixar jogar lá. Queria trazer pra cá dar uma carimbada. Ryan também, podia buscar ele, mas como ia tirar de novo?"

O que aconteceu

O Corinthians sofreu um gol no fim e saiu derrotado do Castelão por 2 a 1. Os comandados por Luxemburgo iam arrancando o empate por 1 a 1 na casa do Fortaleza até os 48 minutos do segundo tempo.

O Alvinegro permanece com 26 pontos, ocupando a 14ª posição da tabela. A equipe tinha a chance de aumentar a vantagem para o Santos, primeiro clube na zona do rebaixamento, mas se manteve a cinco pontos de distância do rival.

A partida também foi uma prévia da semifinal da Sul-Americana, além de ter sido a primeira após a pausa da Data Fifa. Corinthians e Fortaleza dão início à disputa por uma vaga na final do torneio no dia 26, na Neo Química Arena.