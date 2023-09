Derrotas interferem na Copa do Brasil? Veja o que pensam Dorival e Sampaoli

O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que vamos fazer no domingo. É difícil você virar a chave diante de um jogo tão decisivo e marcante na história do clube. Tivemos que fazer um jogo neste intervalo e era muito importante estarmos em campo

Trabalho recente no Flamengo ajuda? "Acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe e dos jogadores do Flamengo: são jogadores de excelente nível. Mas não vejo isso como fator decisivo e que desequilibre ou influencie. Teremos dois grandes espetáculos, as equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e, queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona."

Expectativa. "O jogo do domingo tem outra característica. Tenho certeza que, tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por este momento. Teremos dois jogos com duas grandes equipes e, sinceramente, o passado para mim em relação a este pequeno histórico não tem problema. O que teremos é que estar focados, determinados e prontos para dois jogos importantíssimos na história do clube."

Já o treinador argentino lamentou a atuação "nervosa" do Flamengo, mas ressaltou que segue esperançoso pela conquista do título. Sampaoli também destacou que o Fla tem que estar "em uma tarde boa" para conseguir derrotar o adversário "muito forte".