Santos: Aguirre não esconde frustração, cita clima ruim e rejeita demissão

Maior desafio da carreira? "Sim, podemos dizer que sim, mas não penso nessas coisas. Estou acostumado a trabalhar em times grandes, com pressão e em situações, às vezes, adversas. É um desafio muito importante. Eu sabia que o time estava na zona de rebaixamento, eu peguei essa responsabilidade. Não estamos conseguindo tirar e, sim, é uma situação feia, incômoda, triste... podemos falar muitas outras coisas. Temos que tentar ganhar o próximo jogo para pensar que tudo é possível. Jogos como o de hoje deixam a situação muito feia."

Rincón em campo. "Foram alternativas para mudar um pouco, não estávamos encontrando situações ofensivas. Produzimos pouca coisa. Buscamos a presença do Rincón pela sua personalidade. Não foi uma mudança sozinha, foi a do Rincón com o Furch. Para fortalecer o ataque com dois centroavantes, precisamos colocar mais marcação para não desequilibrar defensivamente. Depois, não conseguimos marcar gols e empatar o jogo. Aí, sofremos. As trocas, quando você perde, não dão certas, e quando você ganha, dão."

Lucas Lima só no 2° tempo. "São situações. Temos muitos jogadores no plantel e estamos buscando melhores rendimentos. Foi uma decisão técnica e tática."

Psicológico. "Temos que pensar que sim [podemos mudar], senão eu não estaria aqui. Falta entrosamento, na hora em que tomamos gol ficamos nervosos e começamos a perder bolas fáceis... temos que trabalhar e tentar transmitir confiança aos jogadores apesar da situação complicada. É a única temos que pensar é isso."

Escolhas dos zagueiros. Sobre o Messias: fizemos três trocas no intervalo e não pensei em tirar o Messias, tentei dar confiança a ele e acho que ele melhorou no 2° tempo. Sobre o Jair: é um jogador com muito futuro. Ele é muito bom, já foi convocado para seleção sub-17. Estamos trabalhando com ele, mas ele ainda precisa de mais alguns dias ou semanas para estar bem. Ele rompeu o ligamento cruzado e isso gera sete meses de afastamento. Ele está voltando a treinar, mas vamos ver o que acontece dia a dia. Estamos querendo contar com ele, mas não podemos acelerar os prazos."