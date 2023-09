Corinthians vive seca de gols de atacantes desde saída de Róger Guedes

Gustavo Mosquito foi o último jogador do setor a marcar. Ele balançou a rede há três semanas, contra o Cruzeiro, no jogo em que voltou a atuar após dez meses.

Róger Guedes fez 21 gols no ano, mais do que o dobro do vice-artilheiro Yuri Alberto, que tem dez. O camisa 9 é seguido na lista de goleadores da temporada por dois jogadores com cinco gols cada: Renato Augusto e Adson — que também já deixou o time na janela de transferências.

Yuri Alberto durante Corinthians x Palmeiras, dérbi do Campeonato Brasileiro Imagem: Ricardo Moreira/Getty Images

O Corinthians não conta com Guedes há dez jogos. Agora no Al-Rayyan, do Qatar, ele jogou pela última vez pelo clube brasileiro no duelo contra o Vasco, em 29 de julho — inclusive tendo marcado na partida.

Foram dez gols feitos desde então, com apenas cinco sendo marcados por jogadores que atuam na frente. Yuri Alberto e Wesley, ambos com dois tentos, e Gustavo Mosquito foram os atacantes que balançaram a rede, com os gols saindo em somente três confrontos.

Sem veteranos no ataque

Ángel Romero, do Corinthians, durante partida contra o Newell's Old Boys, pela Sul-Americana Imagem: Abner Dourado/AGIF

O paraguaio Angel Romero é o jogador mais experiente no setor. Aos 31, tem cinco anos a mais do que Mosquito, segundo mais velho do ataque.