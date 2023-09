Corinthians: Três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

O Corinthians enfrenta o Fortaleza às 19h (de Brasília) de hoje, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O UOL elenca abaixo três motivos para acreditar na vitória e outros dois para desconfiar da equipe comandada por Luxemburgo.

Motivos para acreditar

Tempo de treino e descanso: Foram dez dias sem entrar em campo devido à paralisação pela Data Fifa. Nesse período, o Alvinegro deu três dias de folga aos jogadores e treinou nos outros sete. Se antes a equipe estava com o calendário apertado por estar disputando três competições (antes da eliminação na Copa do Brasil), Luxa teve uma semana inteira para trabalhar sem pressa com o elenco.