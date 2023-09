'Corinthians teve match perfeito entre comissão e elenco', diz Laura Luzzi

A comentarista Laura Luzzi falou no Joga Junto sobre a conquista do Brasileiro Feminino pelo Corinthians e destacou o trabalho do clube na captação de reforços.

Será que foi tudo planejado quando o Arthur Elias chegou? Já fazem oito anos. Ou foi um match perfeito, que as vezes tem um pouquinho de sorte também? Corinthians contou com a busca de profissionais excelentes, com essa sorte desse match incrível e através dessa gestão ir atrás de atletas e ter uma visão talvez de mercado que é mais difícil hoje em dia. Palmeiras vê uma estrela, tem dinheiro, vai lá e compra. Corinthians pensa no time. Preciso de uma ponta esquerda, vai no mercado e encontra aquela ponta esquerda com as características que precisa. Laura Luzzi

