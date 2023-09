Conselho do Flamengo rejeita proposta polêmica e mantém mandato de 3 anos

O dirigente também afastou a possibilidade de ficar mais tempo no comando do clube. Seu mandato vai até o fim de 2024.

"Não tenho o menor interesse de ficar um dia a mais do que o que me foi estabelecido, e isso não significa que eu não vá ficar ajudando o Flamengo enquanto tiver saúde" Rodolfo Landim, durante reunião do Conselho Deliberativo do Fla

Inicialmente, a emenda valeria a partir de 2025, mas existia um temos que, caso aprovada, um movimento a favor da permanência de Landim pudesse fazer ele valer imediatamente.

Os ex-presidentes Eduardo Bandeira de Mello, Kleber Leite e Hélio Ferraz estão presentes ao encontro.

A proposta que envolvia um projeto de adequação orçamentária também foi aprovada por unanimidade.

Reunião termina em confusão e sessão suspensa

A reunião do Conselho Deliberativo terminou em muita confusão e com a sessão declarada suspensa durante a votação da emenda que prevê a proibição de acumulação de cargos eletivos dentro e fora do Flamengo.