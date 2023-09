Aderbal Lana refuta fama no Amazonas: 'Lenda da floresta é o Tarzan'

A Copa do Mundo foi um estorvo para o futebol do Amazonas, acredita Lana. "A gente tinha dois campos bons que foram interditados para virar Centro de Treinamentos das seleções. E ficamos jogando só no interior, onde é difícil chegar por falta de estradas. Temos que ir de rio. Tudo isso atrapalhou bastante".

Agora, vê um certo ressurgimento do futebol amazonense, com o Amazonas lutando para chegar à Série B. "Aqui, no Amazonas, os times que mandam são Nacional, Manaus, Amazonas, Manauara e o Princesa. O São Raimundo está voltando e o Rio Negro também. O Fast corre por fora. O Princesa, que usa muito jogador da região, tem folha mensal de R$ 200 mil e os outros passam ou chegam perto de R$ 300 mil".

Aderbal não é contra a leva atual de treinadores estrangeiros atuando no Brasil. Mas também não vê muita novidade. "O Jorge Jesus foi muito bom, montou um time ótimo no Flamengo. O Abel é como eu, gosta de futebol efetivo e o Palmeiras está ganhando tudo. Os outros, não vejo muita coisa. No Brasil, as últimas novidades foram com o Zagallo, que colocou o Rivellino na esquerda e o Parreira, que fez o mesmo com o Zinho. O que mudou foi a preparação física. Agora, estou confiante de que o Diniz possa mudar as coisas na seleção".

E o Ancelotti?

"Você acha mesmo que o italiano vai deixar o Real Madrid para trabalhar aqui? Pode esquecer."

Aderbal avisa que está pronto para trabalhar novamente no próximo ano. Após seu clube, o Princesa do Solimões, ser eliminado pela Tuna Luso, de Belém, na segunda fase da Série D, Aderbal terminou o contrato de três anos e voltou a Manaus, onde tem uma casa. "No ano que vem, se me chamarem, eu volto. Sou aposentado e trabalho por gosto. Se não vier convite, vou continuar fazendo o que estou fazendo agora, enquanto falo com você: vendo muito futebol na televisão".

E o futuro?

"Já fui o treinador mais jovem do Brasil, agora sou o mais velho. Não tenho medo de nada, nem do futuro, nem da doença. Estou com um problema no nervo ciático, fiquei até com uma perna mais fraca que a outra, mas não aguentei fazer mais do que duas sessões de fisioterapia, um troço muito chato".