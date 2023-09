Vasco quer jogo contra São Paulo em São Januário após indicar Brasília

Lucio Barbosa, CEO da SAF, explicou que a mudança inicial foi com o intuito de se precaver quanto aos prazos determinados pela CBF.

O dirigente afirmou ainda que, com São Januário liberado, o plano é "jogar todos os jogos na nossa casa".

"Tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo contra o São Paulo, existe um regulamento. Então conversamos com a CBF, conversamos com a arena. Tínhamos prazos, por isso indicamos [Brasília]. Até então, São Januário estava interditado", disse, em entrevista na sede da Procuradoria-Geral do MPRJ.

"A partir de hoje, com São Januário aberto para público, nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã", completou.

A assinatura do TAC aconteceu hoje, em reunião que contou com o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Ferj Rubens Lopes, o presidente do Vasco Jorge Salgado e integrantes da PM e Bombeiros.

A expectativa é que São Januário volte a receber torcida no duelo com o Coritiba, no dua 21, pelo Brasileiro.