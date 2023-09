Vasco e MPRJ assinam termo para a liberação de São Januário

São Januário estava impedido de receber torcida desde o dia 23/06, por determinação do TJRJ, após confusão no duelo entre Vasco e Goiás, pelo Brasileiro.

O encontro aconteceu no gabinete o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Como o clube recorreu ao STJ, a atribuição do processo passou a ser da Procuradoria-Geral de Justiça.

A reunião contou com o prefeito do Rio Eduardo Paes, o presidente da Ferj Rubens Lopes, o presidente do Vasco Jorge Salgado, o CEO da SAF Lucio Barbosa, além de representantes da Polícia Militar e Bombeiros.

No acordo, o Cruz-Maltino se comprometeu com algumas mudanças em São Januário, que vão acontecer de forma gradual.

O Vasco indicou o aumento no número de catracas, aumento do espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para a saída, aumento do número de câmeras no interior do estádio e reconhecimento facial nas catracas.

O caso

Houve uma confusão em São Januário após a derrota do Vasco para o Goiás, no dia 22/6.