Três motivos para acreditar na vitória do Flamengo e dois para desconfiar

Com provável titularidade, Gabigol pode voltar querendo mostrar serviço depois de nem sair do banco no clássico. Ele foi preterido por Pedro no Nilton Santos e não vive um bom momento na temporada.

Outro motivo é o excelente retrospecto no Kleber Andrade, onde viveu momentos marcantes em 2016. No total, são 11 vitórias, três empates e duas derrotas no local.

Motivos para desconfiar

O Flamengo tem diversos desfalques para o jogo, incluindo os titulares Bruno Henrique e Ayrton Lucas. O atacante vem sendo fundamental e time ficará sem lateral-esquerdo com a lesão de Filipe Luís. Além dos citados, Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela seguem no DM, enquanto Pulgar será poupado depois de jogar pelo Chile.

Por fim, já que terá desfalques, Sampaoli precisará usar um ataque que não costuma atuar junto, com Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Everton Ribeiro também pode ganhar uma chance.