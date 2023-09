'Seleção não é divã': Rodrigo Mattos diz que Richarlison deveria se afastar

Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte a declaração de Richarlison de que vai buscar ajuda psicológica para lidar com um momento difícil na sua vida pessoal. O atacante vive uma seca de gols pós-Copa do Mundo no Tottenham e na seleção brasileira.

'Psicológico é tão importante quanto o físico': "Todo mundo que tem uma questão, seja física ou psicológica, que muita gente coloca como se não fosse não importante e é tão importante quanto o físico. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, ele falou por alto que as pessoas estavam querendo se aproveitar dele, do dinheiro dele, mas enfim, nem cabe a gente entrar na vida privada dele".

'Diniz tem formação em psicologia': "Se havia essa questão, por que ele não conversou com o Diniz antes e falou que não era o momento de ele ser convocado, o Diniz é um cara que tem formação em psicologia, poderia ter tido essa conversa. Acho que essa seleção de agora vai ser diferente do que foi a lógica do Juninho, em que o Gabriel Magalhães pediu para ser dispensado para assistir o nascimento do filho, um pedido completamente justo, e depois disso teve prejudicada a sua chance. Se o Richarlison tivesse essa conversa, de repente é melhor dar um tempo, ele não vai ser prejudicado no sentido de deixar de ter chance se as merecer no futuro".