Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e dois para desconfiar

Desempenho no Beira-Rio. Os paulistas não perdem no estádio de Porto Alegre desde 2019. De lá para cá, foram três jogos disputados no local, com dois empates e uma vitória dos visitantes.

Reforço na lateral. O São Paulo terá a volta de Caio Paulista, que está recuperado de lesão e deve atuar na lateral-esquerda. Já no ataque, Lucas e Calleri estão confirmados.

Motivos para desconfiar

Seca de vitórias. Assim como o adversário de hoje, os paulistas não vivem bom momento no torneio nacional: são seis tropeços seguidos, fato que derrubou a equipe para a 11ª posição.

Foco na Copa do Brasil. O São Paulo faz um de seus jogos mais importantes da temporada no domingo (17): o clube encara o Flamengo, no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil. Apesar de usar o time titular, Dorival Júnior deve sacar alguns de seus pilares ao longo da partida de hoje.