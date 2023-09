São Paulo aguarda exame de Arboleda e espera volta do zagueiro nesta quarta

Ele acompanhava um atacante uruguaio quando sentiu, subitamente, a parte de trás da coxa. Assim que a bola saiu das quatro linhas, Arboleda pediu paralisação ao árbitro do duelo, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

O zagueiro recebeu atendimento médico e, minutos depois, deixou o gramado de maca e com as mãos no rosto. O equatoriano foi substituído por Leo Realpe, jovem jogador do Bragantino.

A lesão preocupa o São Paulo, que tem Arboleda como pilar da zaga. A equipe encara, no domingo (17), o Flamengo pelo 1° jogo da final da Copa do Brasil.

"Um pouco de dor"

Após a partida, o equatoriano demonstrou mais tranquilidade. Caminhando sem qualquer auxílio, Arboleda revelou que está sentindo algumas dores. Ele fará exames para ter uma conclusão mais precisa acerca da possível lesão.

"Estou com um pouco de dor. Agora vamos fazer um exame. Esperamos que não seja nada grave para poder seguir com a rotina", disse.