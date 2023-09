Palmeiras: Leila obtém medida protetiva contra líderes de torcida após live

Os três devem manter uma distância de ao menos 300 metros da presidente do Palmeiras. Se eles infringirem a decisão, poderão ser presos preventivamente.

O protesto feito pela organizada foi transmitido em uma live, fato que, segundo o juiz, promoveu a disseminação de ameaças."O principal representante da torcida palmeirense postou o referido ato em seus perfis e, segundo a vítima utilizou-se do protesto para promover-se", ressaltou Reali.

Em outro trecho da sentença, o juiz diz que Leila é "pessoa pública" e "pode sofrer constrangimentos desnecessários em virtude da exposição de seus dados sensíveis ao público."

O juiz destacou ainda comentários que internautas escreveram: "Tem que meter bala na Leila", "Se me arrumar uma arma, eu mato a Leila", "Vou aparecer nos jornais por ter encomendado a morte da Leila", "Não tem como usar de violência para cobrar a Leila?", "Leila deveria ser espancada com barras de ferro", "Coroa de flores para a Leila" e "Tem que quebrar a sede da Crefisa".

O juiz ainda solicitou dados de 19 perfis (nove no Instagram e dez no Twitter) de pessoas suspeitas de ameaça à Leila. As duas redes sociais foram oficiadas por Reali e esses usuários são investigados.

Presidente da Mancha Verde se manifesta

Jorge Luis Sampaio Santos falou sobre a decisão. Por meio de live, ele disse que a torcida "não está sabendo de nada", mas afirmou que, "se for verdade, nos causa estranheza".