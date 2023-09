O que The Office e um time da 2ª divisão da Inglaterra têm em comum?

A atriz Mindy Kaling, que interpreta Kelly Kapoor em 'The Office', é uma das proprietárias do Swansea City, time do País de Gales que joga na segunda divisão da Inglaterra.

O que aconteceu

Mindy é dona de 1% das ações do consórcio Swansea Football LLC, que comprou 68% do Swansea City Association Football Club em 2017, por 75 milhões de libras.