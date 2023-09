O 1º ato do Dinizismo: o que deu certo e o que deu errado na seleção

A defesa. Apesar da ofensividade de Diniz e da goleada sobre a Bolívia, a comissão técnica está satisfeita com a marcação. O entendimento é que o gol sofrido diante dos bolivianos foi atípico e que o Peru não criou perigo.

Neymar. O craque teve dúvidas sobre voltar para a seleção, mas se animou com Diniz e se esforçou para ser titular em ambas partidas, mesmo recém-recuperado de lesão. O camisa 10 agradeceu pela confiança em entrevistas e também nas redes sociais. Com o novo técnico, o astro, que foi discreto contra o Peru e brilhou diante da Bolívia, tem liberdade para aparecer em qualquer lugar do campo.

Concorrência. Fernando Diniz usou 19 atletas. De linha, só não utilizou Nino e André, curiosiamente seus dois comandados do Fluminense. Os goleiros Alisson e Lucas Perri também não saíram do banco.

O que não deu certo

Pulga atrás da orelha. A empolgação da goleada sobre a Bolívia precedeu uma vitória magra contra o Peru. Nova atuação vistosa poderia amplificar o Dinizismo, mas o 1 a 0 "normal" pode gerar dúvidas para o restante das Eliminatórias.

As laterais. Grande problema da seleção brasileira atualmente, as alas continuam sem dono. Danilo e Renan Lodi não comprometeram, mas também não brilharam. Vanderson e Caio Henrique entraram no segundo tempo dos jogos e tiveram pouco tempo para criar dúvidas.