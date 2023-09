Neymar ganha chuteira especial após recorde de gols oficiais pela seleção

A chuteira NJR 78 Future é uma edição limitada. 78 pares de chuteiras foram produzidos, cada um representando um gol de Neymar rumo à artilharia da seleção brasileira.

O jogador escolheu amigos e pessoas próximas para presentear com as chuteiras. Um par será sorteado entre fãs, em ação divulgada nas redes sociais do jogador.

A chuteira é branca e possui detalhes em dourado, incluindo desenhos e a primeira assinatura de Neymar, de quando ainda não era jogador de futebol. A frase "A história não se repete" aparece em destaque.

Confira abaixo fotos da nova chuteira especial de Neymar.

NJR 78 Future, chuteira lançada em homenagem a Neymar Imagem: Reprodução/Puma

Imagem: Reprodução/Puma

Imagem: Reprodução/Puma