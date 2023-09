Ministro Gilmar Mendes se reúne por São Januário após ação no STF

Porém, como o Vasco assinou hoje (13) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para encerrar a interdição do estádio para público, não houve a necessidade do STF intervir.

Classificação e jogos Brasileirão

Gilmar Mendes, no entanto, fez questão de manter a reunião e recebeu os parlamentares em seu gabinete.

O ministro se mostrou impressionado com as decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e prometeu ficar "vigilante" em relação ao assunto.

Estiveram presentes os deputados federais Aliel Machado Bark (PV-PR), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Saullo Vianna (UNIÃO-AM). Marcelo Freixo (PT-RJ) também apareceu.

Aliel, Lindbergh e Saullo são vascaínos. Freixo é flamenguista.

"Racismo estrutural"

Além de ter solicitado a liminar, Aliel Machado Bark denunciou o TJ-RJ por "racismo estrutural", em função de trechos do polêmico relatório do juiz Marcello Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, onde é citada a comunidade Barreira do Vasco - vizinha a São Januário - como um local com "disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado".