Mauro: Seleção dá audiência pois falta concorrência e povão quer ver Neymar

Mauro Cezar Pereira analisou no Fim de Papo a boa audiência na TV aberta do jogo do Brasil contra o Peru. Segundo ele, os jogos da seleção dão audiência porque falta concorrência na faixa e é a chance de a maioria da população assistir aos jogadores que atuam na Europa.

Jogo na TV aberta e sem concorrência: "Medir a aceitação e o interesse das pessoas pela audiência de televisão é uma forma tacanha de você tentar estabelecer uma régua, por uma razão muito simples: o cenário de transmissões dos jogos do Brasil é altamente favorável. O jogo passa na TV aberta, no canal de maior alcance, que é a Globo, o jogo não tem nenhuma concorrência, os jogos de futebol estão paralisados, congelados, porque tem Data Fifa, os times não jogam. Ou seja, só tem aquilo ali. A maioria massacrante da população não tem pacote de streaming e TV à cabo, não, a maioria tem TV aberta, então é óbvio que dá audiência".

'É a chance de ver Neymar na TV': "As pessoas acabam assistindo, é natural que assim seja, o povo gosta de futebol. E os jogadores da seleção são em sua maioria internacionais que só se vê em TV fechada, são campeonatos europeus que não passam na TV aberta. Então, é uma oportunidade de ver o Neymar na televisão — acha que o povão via o Neymar toda hora no PSG? Não via. O PSG passa nos canais ESPN, a maioria das pessoas não têm".