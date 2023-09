Inter: Vaquinha arrecada R$ 60 mil para festa e ajuda afetados pela chuva

Como não poderia decidir sozinho o destino do dinheiro de tantos doadores, Max entrou em contato com um torcedor que havia destinado R$ 15 mil para a vaquinha do Ruas de Fogo. De cara, recebeu o aval dele para repassar parte do valor à compra de doações.

Do valor total, R$ 11 mil foram separados para compra de 100 cestas básicas, 100 kits de higiene e limpeza e outros 100 cobertores, já entregues no ponto de doações do Beira-Rio para ser repassado pelo Banco de Alimentos aos necessitados.

O evento está pronto

Imagem: Max Peixoto/Divulgação

O maior Ruas de Fogo já registrado está pronto, à espera de Inter e Fluminense, agendado para 4 de outubro. Todo material já está comprado e guardado para uso dos torcedores.

Os artefatos são entregues minutos antes da passagem do ônibus e a atividade ocorre fora do 'perímetro da Conmebol' no Beira-Rio.