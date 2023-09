Dorival escala Caio Paulista e trio ofensivo contra Inter; veja times

Inter e São Paulo estão escalados para o jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no Beira-Rio a partir das 21h30 (de Brasília).

O time da casa, treinado por Eduardo Coudet, vem a campo com: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Lucca.

A grande novidade do Inter é a presença do jovem Lucca no ataque, já que Enner Valencia, titular habitual, jogou ontem pelo Equador. No gol, Keiller substitui Rochet, que também defendeu sua seleção na Data-Fifa.