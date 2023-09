Inter x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo do Brasileiro

O Inter não vence pelo Brasileirão há dez partidas. A equipe, que priorizou nas últimas semanas a Libertadores, ocupa a 14ª posição na tabela.

O São Paulo também não vive bom momento no torneio nacional: já são seis tropeços seguidos. Os comandados de Dorival Júnior estão na 11ª colocação.

Enquanto os gaúchos voltam a jogar só na outra semana, os paulistas iniciam a final da Copa do Brasil no domingo (17), contra o Flamengo. A decisão ocorre no Maracanã.

Prováveis escalações

Inter: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet

São Paulo: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Nestor; Lucas, Luciano (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior