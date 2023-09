Inter vira e impõe ducha de água fria ao São Paulo antes da Copa do Brasil

O Inter quebrou uma sequência de dez jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, superou o São Paulo de virada por 2 a 1 em um chuvoso Beira-Rio e retomou, provisoriamente, seu lugar na parte de cima da tabela do torneio. De quebra, os gaúchos pressionam os paulistas para a decisão da Copa do Brasil.

O resultado deixa a equipe de Eduardo Coudet com 29 pontos e na 10ª posição — amanhã, no entanto, Corinthians e Cruzeiro podem deixar os gaúchos novamente na metade inferior.

O São Paulo, por outro lado, fica na 12ª colocação e toma uma ducha de água fria antes da decisão da Copa do Brasil. No domingo, os comandados de Dorival Júnior iniciam, no Maracanã, a final do torneio mata-mata com o Flamengo.