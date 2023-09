Gabigol é expulso e aumenta panela de pressão no Flamengo antes da decisão

O árbitro Rafael Rodrigo Klein aplicou amarelo a princípio, mas mudou a decisão após ser chamado pelo VAR. Ele revisou a jogada no monitor e decidiu mandar o jogador do Fla mais cedo ao vestiário pela falta.

Classificação e jogos Brasileirão

Copa do Brasil

Lance em que Gabigol acertou Cuello em Flamengo x Athletico-PR, pelo Brasileirão Imagem: Reprodução/Globoplay

A expulsão ocorreu quando o Flamengo ainda perdia o jogo por 1 a 0. Com um a menos, o time de Sampaoli sofreu mais dois gols e foi derrotado por 3 a 0.

É o último jogo do Rubro-Negro antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo. A ida será disputada no domingo (17), no Maracanã.