Flamengo x Athletico: horário e onde assistir ao vivo jogo do Brasileirão

Antes da Data Fifa, o Flamengo foi responsável pela primeira derrota do líder Botafogo e agora ocupa a quarta posição na tabela com 39 pontos.

Classificação e jogos Brasileirão

Bruno Henrique e Ayrton Lucas estão suspensos. Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela seguem fora em recuperação de lesão, assim como Filipe Luís. Pulgar não viaja por servir ao Chile na véspera do jogo.

O Furacão empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, e está no sétimo lugar, com 34 pontos.

O volante Fernandinho e o atacante Vitor Roque estão suspensos e são desfalques. O goleiro Bento segue lesionado.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.