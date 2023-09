Flamengo tem mais obrigação que o São Paulo na final, diz Danilo Lavieri

Siga o UOL Esporte no

Danilo Lavieri analisou no UOL News Esporte a decisão da Copa do Brasil e destacou que o atual campeão Flamengo tem mais obrigação que o São Paulo de sair com a taça e a bolada de R$ 70 milhões.

'Fla tem mais obrigação': "O Flamengo é o time que precisa ser favorito, é o time que precisa ser campeão na temporada, porque não ganhou nada ainda e tem uma folha caríssima, tudo aquilo que a gente sabe sobre o investimento, é o time que tem os jogadores mais caros e o melhor banco, então é o time que, digamos assim, tem mais obrigação. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado está o São Paulo, que não ganha nada de relevante desde 2012, então não consigo falar que o Flamengo tem muito mais obrigação, mas tem um pouco, sim".

'Está 60% a 40%': "Naqueles favoritômetros, na porcentagem, eu diria que está 60% a 40%. A expectativa em cima do São Paulo depois da eliminação da Sul-Americana é muito grande, mas o Flamengo terminar o ano sem ganhar nada, porque o Brasileiro não vai conseguir chegar no Botafogo, só se acontecesse um milagre, então terminar o ano sem ganhar nada seria muito mais anormal do que a gente vê o São Paulo terminar a temporada sem ganhar um título".