Flamengo levará jovens da Taça das Favelas à final da Copa do Brasil

O clube vai contemplar jovens que disputam a Taça das Favelas, maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, organizado pela Central Única das Favelas (CUFA).

Classificação e jogos Copa do Brasil

Além disso, vão receber as entradas outros cinco projetos. São eles: Craques da Vida, da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio; Futebol Parque Ipanema, de Queimados, na Baixada Fluminense; Em Ação, do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio; e Solar Meninos de Luz e Projeto Acolher, ambos do Morro do Cantagalo, na Zona Sul.

"Nas diversas ações que foram desenvolvidas durante todos esses anos, a CUFA contou com a parceria de muitas grandes instituições, e uma delas é o Flamengo, que apoiou diversas ações humanitárias que implementamos. Agora, faz mais 'Um gol pra toda vida', proporcionando que esses jovens da Taça das Favelas possam estar nesse grande templo do futebol acompanhando essa grande final, a maioria deles indo pela primeira vez ao Maracanã", disse Celso Athayde, fundador da CUFA e idealizador da Taça das Favelas.

A ação é parte da agenda de inclusão social do Flamengo. Mais de 5 mil ingressos já foram distribuídos para grupos como alunos de escolas da rede pública, projetos sociais, povos indígenas, refugiados e pessoas em situação de rua.

No ano passado, o Nação no Maraca atendeu 50 instituições.