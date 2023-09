Flamengo cita ações de caridade para justificar preço alto dos ingressos

A primeira foram os descontos do programa de sócio-torcedor. Algo citado foi que o preço médio do Setor Norte não era absurdo em se tratando de uma final porque ficava em um "pouco mais de R$ 120" . A média, no entanto, é R$ 190.

O plano Diamante dá 50% de desconto sobre o valor da meia-entrada ao sócio. O Platina e o Ouro 30%, enquanto o Prata dá 20%. O Nação Bronze garante o valor de meia-entrada ao associado.

O outro lado seria uma ação beneficente que o clube faz em todas as partidas como mandante, quando leva cerca de 300 pessoas carentes à partida em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas).

O nome do projeto é Nação no Maraca, que tem como objetivo disponibilizar espaço a projetos e instituições parceiras que atuam com grupos de vulnerabilidade social. Em 2022 foram 1.700 contemplados, número que já foi ultrapassado neste ano.

Os preços dos tíquetes para a decisão diante do São Paulo vão de R$ 400 a R$ 4.500 para o público geral (sócios-torcedores têm desconto).

Ainda há ingressos para os setores Leste Superior (R$ 1.000), Leste Inferior (R$ 1.200), Oeste Inferior (R$ 1.500) e Maracanã Mais (R$ 4.500).