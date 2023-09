Exames de Arboleda no Equador não apontam lesão, e São Paulo fica otimista

O UOL apurou que o zagueiro Arboleda não teve lesão constatada nos primeiros exames realizados ainda no Equador. O defensor chega ao Brasil na noite de hoje (13) e passará por novos exames amanhã (14), dessa vez com acompanhamento do São Paulo. O clube está otimista em ter o defensor para a final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O jogador sentiu a coxa na noite de ontem por volta dos 21 minutos do 2° tempo da partida, realizada em Quito.