Gabigol volta ao time titular do Fla e faz dupla com Pedro contra Athletico

O Flamengo conta com a volta de Gabigol ao time titular, que formará dupla de ataque com Pedro, para enfrentar o Athletico-PR, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Brasileirão

O Rubro-Negro foi definido com: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Gerson, Victor Hugo, Thiago Maia e Cebolinha; Gabigol e Pedro.

Já o Athletico vai a campo com: Leo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Hugo Moura e Bruno Zapelli/ Vitor Bueno, Pablo e Cuello. O técnico é Wesley Carvalho.