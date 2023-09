Diniz fala de faltas contra seleção e diz que Neymar só caiu com motivo

Apesar das dificuldades no segundo jogo pelas Eliminatórias, Diniz gostou de ter terminado a data Fifa com duas vitórias e a liderança na corrida rumo à Copa 2026.

"Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos dois jogos, foi muito positivo. Jogar aqui é uma atmosfera muito diferente do que em Belém. A equipe fez três gols para valer um. A gente não teve tanta fluência, estranhou o campo, diferente do que os jogadores estão habituados, o que facilitou a marcação. Tivemos mais erros na parte técnica do que o normal. Muito em virtude do campo e um pouco de jogar de forma acelerada, mas acho que o saldo foi muito positivo", completou.

Outras respostas de Diniz

Adaptação

Não foi necessariamente só os pontas. É uma coisa que a gente vai refinando com o passar do tempo. Não vamos jogar com o refinamento muito grande com o tempo que a gente teve. Os jogadores vão entender. Às vezes nem precisa vir muita gente para fazer superioridade. É uma questão de ocupação de espaço. Circular um pouco a bola. No segundo tempo, a gente tentou acelerar demais. Isso dificultou o nosso jogo. Teve muito erro de passe certamente por causa do campo também. O tipo de grama é diferente. Aqui estava totalmente diferente de Belém.

Questão defensiva