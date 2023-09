Sonho de Copa adiado e grave lesão: como o Corinthians recuperou Veríssimo

"Você vê de perto que seu marido já está 100%, já deixou de ir para Copa por falta de oportunidade de entrar em campo e o técnico não fazia rotatividade de jogadores.. Pô, acaba sendo desanimador", completou.

Peso dois

A chegada ao Corinthians foi feita com muita cautela. Após sentir a temperatura do mercado após a lesão, Veríssimo se reuniu mais de uma vez com os dirigentes paulistas para sentir segurança de que teria espaço e respaldo.

Mas teve uma espécie de "peso dois" que facilitou o negócio: o pai de Veríssimo. Corintiano roxo, Nelson incentivou o filho a fechar com seu clube do coração e se emocionou ao presenciar o defensor atuando na Neo Química Arena.

Hoje, Veríssimo chama a atenção por sua regularidade, desarmes, roubadas de bola e bom passe. E não pense que o defensor evitará divididas no Corinthians. Apesar da lesão, não existe receio para arrancar a bola da defesa diante de uma situação perigosa.

"Ele sempre diz que não tem medo de se machucar de novo, que as lesões fazem parte do trabalho dele. O Lucas, aliás, considerou todas propostas que chegaram, mas é inviável trabalhar com um clube que não confia no processo de retorno dele. Com o Corinthians foi diferente, nos trouxe segurança, nos explicaram os planos, o Lucas se sentiu muito confortável e tranquilo em retomar a sua carreira no Brasil com o respaldo gigante que o Corinthians nos deu. O resultado está aí: Lucas titular, se destacando pela postura que sempre teve. É um cara com muito sangue nos olhos. Eu tinha certeza de que ele seria craque aqui".