Conheça e siga o canal do programa Posse de Bola no WhatsApp

O Vestiário do Posse de Bola é um dos 10 canais do WhatsApp que o UOL está lançando no dia de estreia da função no Brasil. Mas nem só de futebol vive o UOL no WhatsApp: clique aqui para conhecer os outros 9 canais.

O que você precisa saber

O WhatsApp liberou no Brasil nesta quarta-feira (13) a função canais, uma lista de transmissão de conteúdo que opera dentro da plataforma.

UOL estreia hoje na nova função com 10 canais segmentados.



Na ferramenta, o usuário escolhe quais canais seguir e recebe as publicações em uma aba chamada "atualizações", separada de suas conversas pessoais.

Usuários podem reagir às publicações, encaminhá-las a outras pessoas ou grupos no WhatsApp e responder a enquetes, mas não podem comentar dentro dos canais.

UOL usará os canais para aproximar o público de repórteres e colunistas, com participações exclusivas. E também, claro, para distribuir conteúdo publicado no site.