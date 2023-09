Como se saíram os jogadores do Palmeiras convocados por suas seleções

Já contra o Equador, Piquerez não repetiu a boa atuação e foi substituído no início do segundo tempo, pouco antes de a seleção uruguaia levar a virada por 2 a 1. Ele ficou mais contido na defesa e não conseguiu ajudar na frente, além de ter sido um dos que falharam na marcação no lance do primeiro gol do adversário.

Richard Ríos (Colômbia)

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras, e Yerry Mina, zagueiro que tem passagem pelo clube, foram fotografados juntos em um treino da Colômbia Imagem: Seleção Colombiana/Reprodução

A Colômbia venceu a Venezuela por 1 a 0 na estreia das Eliminatórias, só que o palmeirense Richard Rios nem sequer ficou no banco de reservas. Os colombianos convocaram 26 atletas, mas apenas 12 jogadores podem ser relacionados como opção além dos 11 titulares.

O volante foi relacionado no duelo contra o Chile, mas nem chegou a ser utilizado. Com isso, ele passou a Data Fifa sem nem entrar em campo pela sua seleção.

Raphael Veiga (Brasil)

Raphael Veiga durante treino da seleção brasileira em Tânger antes de amistoso contra Marrocos Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

O único jogador do Palmeiras convocado para a seleção brasileira também não teve tempo para mostrar seu futebol. Veiga assistiu a goleada do Brasil por 5 a 1 contra a Bolívia no banco de reservas.