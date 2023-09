Aos 41, ex-Flu vê melhor fase da carreira antes de decisão na Série D

O faro de artilheiro apareceu em momentos decisivos da campanha: ele balançou as redes adversárias nas oitavas, nas quartas e até na semifinal — o Ferroviário superou o Caxias no último fim de semana e se garantiu na decisão da Série D.

O jogador vive seu auge aos 41 anos. A temporada de 2023 é a mais goleadora do pernambucano de Caruaru — 22 gols em 38 jogos. Ele acumula passagem, entre outros clubes do Brasil e dos Emirados Árabes, pelo Fluminense, onde jogou em 2008.

No Flu, aliás, Ciel 99 era "apenas" Ciel. O número foi adotado até no nome do atacante a partir de 2016. O artilheiro explicou ao UOL qual foi a inspiração para a mudança.

Vi aquela superação com o joelho do Ronaldo e pensava que ele não voltaria a jogar, mas ele superou e voltou firme. Em 2016, quando eu vim para o Brasil e acertei com o Ceará, tinha entregue minha vida para Jesus. Tem uma música que fala das 100 ovelhas: uma perdida no mundo, que era eu, e as outras 99. O pastor falou que a ovelha perdida era eu. Quando me converti, me identifiquei com esse louvor e o número 99. Desde aquele dia, só usei a camisa 99 em todos os clubes Ciel, ao UOL

Mais sobre Ciel

Melhor fase da carreira aos 41 anos? "Tenho 35 anos, está errada essa data aí (risos). Sou grato ao Senhor pelo momento que estou vivendo. Aqui não é só o Ciel, mas todo o grupo. A temporada está sendo espetacular e com conquistas. É o meu melhor momento da minha carreira pelos gols e conquistas. Sou grato pelo que estou vivendo junto ao grupo. Tenho certeza que posso realizar mais sonhos e alcançar objetivos nesta reta final."