Titular? Entenda por que Aguirre deve deixar Morelos no banco do Santos

Alfredo Morelos chegou ao Santos com status de titular, mas não deve estrear no time principal diante do Cruzeiro, na quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Morelos está abaixo do que se esperava fisicamente. Desde que chegou, o jogador não tem acompanhado o grupo nas atividades em que o técnico Diego Aguirre pede intensidade.