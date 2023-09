São Paulo alinha renovação de contrato com diretor-executivo da base

O dirigente chegou ao Tricolor em janeiro de 2021, no início da gestão do atual mandatário Julio Casares. A diretoria Tricolor está satisfeita com o trabalho do dirigente na base.

Biasotto tem passagens por Athletico-PR, Internacional, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Seu trabalho mais duradouro se deu no Paulista de Jundiaí, entre 1998 e 2004.