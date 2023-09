São Paulo: Casares vê 'falhas terríveis' da Adidas e projeta nova parceria

Casares confirmou que não deve renovar com a fornecedora e que já conversa com outras empresas. O atual vínculo é válido até o final desta temporada.

O objetivo da diretoria do São Paulo é encontrar um player "de ressonância internacional" e que pense "24 horas por dia" no clube.

Nossa fornecedora atual é uma marca mundial, mas infelizmente teve falhas terríveis e essa é uma delas [lançamento da camisa]. No plano ético, temos contrato até o fim do ano e, claro, estamos conversando com outros players, mas com filosofia diferente. O São Paulo tem que ser objeto de desejo dessa marca, quiçá que isso seja exclusivo no Brasil, para que a gente pense 24 horas com São Paulo e marca criando oportunidades. Vamos criar coisas, desde que a empresa tenha essa comunhão. Isso está faltando, mas vai voltar a ter Julio Casares

Qual a próxima fornecedora?